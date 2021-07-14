Исследование: большинство родителей готовы доверить сексуальное просвещение школьным специалистам

Фото: Максим Платонов

Положительно относятся к идее сексуального просвещения в учебных учреждениях 69% родителей в России. Онлайн-школа «Фоксфорд» провела опрос среди россиян на тему сексуального просвещения детей.

Респонденты считают, что начинать рассказывать детям о теле и его физиологических процессах, а также о сексе и контрацепции нужно в 10—13 лет. Не более 12% родителей говорят с детьми о сексе, сексуальности и контрацепции.

«Сексуальное воспитание вызывает много сложностей в тех семьях, которые перегружены стыдом. Они чувствуют неловкость. Более того, эта тема может быть табуированной. В таких случаях родителям необходимо прояснять все вопросы для себя со специалистами, чтобы впоследствии выходить на разговор с детьми», — прокомментировала результаты практикующий психолог из Казани Гузель Воробьевская.

Несколько лет назад появление в школах уроков полового просвещения поддерживали 60% россиян. Полностью поддерживали инициативу 21% россиян. Опрос проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

