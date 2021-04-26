В Казани проведут капремонт трех музыкальных школ и двух библиотек

Фото: Олег Тихонов (архив)

В 2021 году в Казани запланирован капитальный ремонт трех музыкальных школ и двух библиотек. Среди них музыкальная школа №1 имени Петра Чайковского, где училась татарстанский композитор София Губайдулина.

Ремонтные работы пройдут также в казанской музыкальной школе на улице Баруди и в поселке Юдино, говорится в сообщении на сайте мэрии Казани. Капремонт в этом году запланирован в городских библиотеках на улицах Мавлютова и Баруди.

Мэр города Ильсур Метшин напомнил, что в столице Татарстана уже отремонтировали 142 школы, построенные более 35 лет назад, 96 детсадов и 46 подростковых клубов. По его словам, после обновления учреждений в них минимум на 20 и 30% увеличилось количество детей.

Фото: Максим Платонов

В мэрии добавили, что в 2021 году в Казани также отремонтируют десять детсадов и построят восемь новых дошкольных учреждений и две школы.

Напомним, в начале апреле завершили реставрационные работы в аварийном крыле Казанской художественной школы. Обновленный зал станет пространством для выставок. В подвальных помещениях оборудуют коммуникации и учебные мастерские скульпторов.



Татьяна Демина