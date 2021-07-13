ВТБ финансирует агропромышленный комплекс Татарстана
ВТБ заключил кредитное соглашение на сумму 850 млн рублей сроком до 15 лет с компанией «АПК Продовольственная программа» (агрохолдинг «РМ АГРО»), одним из ведущих агропромышленных предприятий Республики Татарстан. Финансирование осуществляется в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ.
Кредитные средства будут направлены на строительство первой очереди животноводческого комплекса с молочным блоком в селе Малмыжка Мамадышского района Республики Татарстан и закупку оборудования.
«Татарстан славится своими предприятиями сельхозпроизводства и переработки, многие из которых являются клиентами ВТБ. На сегодня отраслевой портфель компаний АПК нашего подразделения составляет 11,6 млрд рублей. Мы продолжаем развивать партнерство c предприятиями агропромышленного комплекса региона, в том числе в рамках государственной программы льготного кредитования Минсельхоза. Только за первый квартал банк выдал местным компаниям отрасли 2 млрд рублей, что на 74% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Республике Татарстан, вице-президент ВТБ.
«Это не первый инвестиционный проект нашей компании, который финансирует ВТБ. В результате его реализации мы сможем увеличить дойное стадо и довести его до 7 тысяч голов крупного рогатого скота, а также получать более 200 тонн сырого молока ежесуточно», — комментирует Рифат Мутигуллин, генеральный директор ООО «АПК Продовольственная программа».
Банк ВТБ (ПАО)
Справка
ООО «АПК Продовольственная программа» — комплекс предприятий по выращиванию кормов, животноводству и сбыту молочной и мясной продукции под торговой маркой «РМ». Пашня, молочно-товарные фермы и мясоперерабатывающий комбинат построены в Мамадышском районе Республики Татарстан. В основе работы компании лежат принципы экологичности и полного контроля качества продукции на всех этапах производства.
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