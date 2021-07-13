ВТБ финансирует агропромышленный комплекс Татарстана

ВТБ заключил кредитное соглашение на сумму 850 млн рублей сроком до 15 лет с компанией «АПК Продовольственная программа» (агрохолдинг «РМ АГРО»), одним из ведущих агропромышленных предприятий Республики Татарстан. Финансирование осуществляется в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ.

Кредитные средства будут направлены на строительство первой очереди животноводческого комплекса с молочным блоком в селе Малмыжка Мамадышского района Республики Татарстан и закупку оборудования.

«Татарстан славится своими предприятиями сельхозпроизводства и переработки, многие из которых являются клиентами ВТБ. На сегодня отраслевой портфель компаний АПК нашего подразделения составляет 11,6 млрд рублей. Мы продолжаем развивать партнерство c предприятиями агропромышленного комплекса региона, в том числе в рамках государственной программы льготного кредитования Минсельхоза. Только за первый квартал банк выдал местным компаниям отрасли 2 млрд рублей, что на 74% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Республике Татарстан, вице-президент ВТБ.

«Это не первый инвестиционный проект нашей компании, который финансирует ВТБ. В результате его реализации мы сможем увеличить дойное стадо и довести его до 7 тысяч голов крупного рогатого скота, а также получать более 200 тонн сырого молока ежесуточно», — комментирует Рифат Мутигуллин, генеральный директор ООО «АПК Продовольственная программа».



Банк ВТБ (ПАО)

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