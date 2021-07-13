Казань вошла в тройку популярных некурортных городов у россиян

Среди крупнейших городов в тройку популярных некурортных городов вошла Казань. Она расположилась в рейтинге после Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает ТАСС.



Также столица Татарстана оказалась в десятке по средней стоимости посуточной аренды жилья — в среднем жилье в Казани обойдется в 2 740 рублей за сутки. Это на 10% больше, чем летом 2019 года.

Первым в топе оказался Санкт-Петербург — он стал самым популярным некурортным городом для поездок среди Россиян. На посуточную аренду жилья в городе в среднем траты составят 3 070 за сутки, цены выросли на 15%. Аренда в Москве подорожала на 11% — в этом году она стоит 2 970 рублей за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Россияне считают, что главная достопримечательность в Казани, Москве и Нижнем Новгороде — Кремль.

Маргарита Головатенко