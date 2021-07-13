На пунктах вакцинации у стаций метро в Казани стали прививаться в несколько раз больше людей

Фото: Максим Платонов

В Казани у стаций метро стали прививаться в несколько раз больше людей. Об этом рассказала врач-терапевт горбольницы №11 Екатерина Савушкина в интервью передачи «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Она отметила, что в начале месяца на своем пункте вакцинации они прививали по 20—25 человек в день — сейчас по 100—120. У станций метро сделать укол можно с 7.30 до 18.30.

В ТЦ получить вакцину можно с 10.00 до 20.00. В ЦУМе вновь заработал пункт вакцинации — прививку делают врачи горбольницы №16.

В Татарстане от COVID-19 вакцинировались 664 686 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ. Из этого числа 438 114 татарстанцев уже получили вторую прививку.

Алексей Нечаев