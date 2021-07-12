Новости общества

23:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин обязал контрактников тестироваться на наркотики

22:14, 12.07.2021
Путин обязал контрактников тестироваться на наркотики
Фото: realnoevremya.ru

Президент Владимир Путин утвердил изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ. Военнослужащие-контрактники теперь обязаны проходить химико-токсикологические исследования на наркотики и психотропные вещества.

«Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботиться о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов», — говорится в документе.

Кроме того, от всех солдат требуют воздержаться от курения и алкоголя, заниматься спортом и закаливанием.

Недавно Минфин России направил в Совбез проект реформы вооруженных сил с предложениями по оптимизации расходов. Одна из инициатив ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также