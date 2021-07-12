Жителям Татарстана нужно в среднем 19,3 года, чтобы накопить миллион рублей, — это много или мало?

Чтобы накопить один миллион рублей, жителям Татарстана нужно 19,3 года при условии откладывания каждый месяц 10% сбережений от медианной зарплаты на пополняемом банковском вкладе со ставкой в 4%. С таким показателем республика занимает 36-е место в рейтинге регионов.

В целом среднестатистическому россиянину для накопления 1 миллиона рублей на банковском счете нужно чуть меньше 18 лет, сообщает «РИА Новости».

Менее восьми лет понадобится для накопления этой суммы жителям Чукотки (7,8 года) — регион стал лидером рейтинга. Второе место — Ямало-Ненецкий автономный округ (8,6 года), тройку замыкает Ненецкий автономный округ (9,8 года).

На последних местах рейтинга Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария ­— их жителям нужно копить более 24 лет.

Фото: fxteam.ru

19,3 года для накопления миллиона рублей — это:

Ежемесячно откладываемые 2,76 тыс. рублей — медианная зарплата в Татарстане за 2020 год, по данным Росстата, составляет 27 760 рублей.

— медианная зарплата в Татарстане за 2020 год, по данным Росстата, составляет 27 760 рублей. Это в 7,6 раза меньше, чем средний платеж по ипотеке в России — около 21 тыс. рублей (данные «ДОМ.РФ»).

— около 21 тыс. рублей (данные «ДОМ.РФ»). 19,3 года — это чуть меньше, чем средний срок ипотечных договоров в России — 20 лет.

— 20 лет. То, что сейчас стоит миллион рублей, 19,3 года назад стоило в среднем около 116 тыс. рублей .

. В 24 раза больше, чем средний срок, в течение которого семейная пара в России копит на машину, — 9 месяцев и 21 день.

— 9 месяцев и 21 день. В 1,75 раза больше, чем нужно казанцам для накопления на однокомнатную квартиру — по данным исследования ЦИАН и HeadHunter, семейной паре столицы Татарстана на это требуется 11 лет.

— по данным исследования ЦИАН и HeadHunter, семейной паре столицы Татарстана на это требуется 11 лет. В разрезе всей республики на квартиру потребуется еще меньше времени — семье из Татарстана с одним ребенком и средней зарплатой потребуется больше восьми лет, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м, говорится в другом исследовании «РИА Новости».

— семье из Татарстана с одним ребенком и средней зарплатой потребуется больше восьми лет, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м, говорится в другом исследовании «РИА Новости». За 19,3 года американец может накопить около $400 тысяч (29,8 млн рублей), откладывая ежегодно по $10 тысяч и вкладываясь в индекс S&P.

Александр Артемьев