В Татарстане вынесли приговор виновнику ДТП со смертельным исходом в Пестрецах

Суд признал виновным 33-летнего жителя Лаишевского района РТ в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Прокуратура Пестречинского района поддержала обвинение, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Известно, что вечером 9 октября 2019-го виновник сел за руль ВАЗ-21120 и поехал по улице Гаврилова в направлении улицы Комсомольской в Пестрецах. В какой-то момент вследствие грубого нарушения ПДД он наехал на женщину. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавшая скончалась на месте от травм.

Суд назначил виновнику ДТП 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему запретили заниматься деятельностью по управлению транспортом на 2 года 6 месяцев. С осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Приговор вступил в законную силу. Вину мужчина не признал.

В начале июля на трассе Бугульма — Уральск произошло ДТП с погибшим. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2107, который зарегистрирован в Самарской области, и «Киа Рио» из Оренбургской области. Водитель отечественного авто погиб на месте. Человек, который был за рулем иномарки, был доставлен в Бугульминскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Маргарита Головатенко