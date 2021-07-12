В Следкоме рассказали подробности падения мужчины с крыши дома в Бугульме

В СУ Следственного комитета России по Татарстану рассказали подробности гибели 50-летнего мужчины, тело которого нашли 9 июля в Бугульме у дома по улице Якупова. По предварительной информации, он упал с крыши, потеряв равновесие.

По данным ведомства, погибший незадолго до трагедии распивал спиртные напитки со знакомыми у пятиэтажного дома, на крыше которого велись работы. Вместе с ними мужчина поднялся туда, решив узнать у рабочих о возможном трудоустройстве. В этот момент он потерял равновесие и упал с крыши, получив травмы несовместимые с жизнью. В результате он умер на месте.

По этому факту следственными органами СКР по РТ проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасное производство работ. По результатам проверки примут процессуальное решение.



В июне прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения 13-летней девочки с высоты в строящемся доме. По данным Следственного комитета, она оступилась на лестничной площадке и упала. Девочка пришла на стройку по просьбе бабушки, которая попросила внучку съездить к знакомому семьи.

