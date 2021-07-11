Леонид Слуцкий заявил о желании комментировать биатлон

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий во время очередного выпуска программы «Коммент. Шоу» на YouTube выразил желание поработать комментатором в паре с Дмитрием Губерниевым на биатлоне.

«С Губерниевым очень бы хотел прокомментировать биатлон. Биатлон же в паре комментируют?» — спросил Слуцкий в шоу.

Напомним, что ранее Губерниев дал хорошую оценку работе Леонида Слуцкого как комментатора на матче-открытии чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Турции.