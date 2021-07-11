Российская авиакомпания подаст в суд на пассажира, открывшего аварийный люк самолета из-за духоты

С пассажира рейса Москва — Анталья, открывшего аварийный люк из-за духоты, авиакомпания намерена взыскать убытки, сообщает «РИА Новости».



Из-за открытия аварийного выхода в самолете авиакомпания была вынуждена задержать рейс и заменить самолет. К тому же пришлось осуществить замену аварийного трапа на второй левой двери, сообщил представитель авиакомпании «Россия».

Самолет должен был вылететь из Шереметьево минувшей ночью. Вылет задерживался, пассажиры находились в салоне. Там не работал кондиционер, поэтому было душно и жарко. Тогда один из пассажиров открыл вторую левую дверь. В связи с тем, что самолет готовился к вылету, автоматически выпустился аварийный надувной трап.

В авиакомпании отметили, что задержка рейса на тот момент составляла не более 20 минут. Итог — рейс задержали на четыре часа. В авиакомпании создали комиссию по расследованию инцидента.

Маргарита Головатенко