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Происшествия

За субботу в Казани произошло 85 ДТП

07:58, 11.07.2021
За субботу в Казани произошло 85 ДТП

В Казани за субботу произошло 85 ДТП, два из них — с пострадавшими (в обоих случаях — наезд на пешеходов), остальные — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

Девять водителей задержали в пьяном состоянии, у еще одного водителя не было прав на управление автомобилем. В отделы полиции доставили четырех водителей — их подозревают в совершении преступлений.

Еще инспекторы пресекли 24 правонарушения со стороны электросамокатчиков.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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