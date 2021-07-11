За субботу в Казани произошло 85 ДТП

В Казани за субботу произошло 85 ДТП, два из них — с пострадавшими (в обоих случаях — наезд на пешеходов), остальные — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.



Девять водителей задержали в пьяном состоянии, у еще одного водителя не было прав на управление автомобилем. В отделы полиции доставили четырех водителей — их подозревают в совершении преступлений.

Еще инспекторы пресекли 24 правонарушения со стороны электросамокатчиков.

Маргарита Головатенко