Вероника Кудерметова с партнершей уступили в финале Уимблдона

Татарстанская спортсменка Вероника Кудерметова, выступавшая в парном разряде с москвичкой Еленой Весниной, уступила в финале парного разряда Уимблдона интернациональному дуэту бельгийки Элизы Мертенс и Су Вей Се из Тайваня — 6:3, 5:7, 7:9.

Российский дуэт был очень близок к победе, выиграв первый сет — 6:3, и ведя во втором со счетом — 5:4, и имея два матчбола, но соперницы выиграли подряд три гейма, а с ним и второй сет. На тай-брейке сильнее были их соперницы, при этом каждый дуэт не реализовал по матчболу.

Это опыт выступления Вероники Кудерметовой в парном разряде с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной, полезный перед олимпийским стартом. Правда, стоит оговориться, что на Уимблдоне спортсменки играли на травяном покрытии, а в Токио им предстоит выступать на харде.







Джаудат Абдуллин