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Митрополит Кирилл: чтобы Казань стала центром паломничества, нужны дешевые гостиницы

13:51, 10.07.2021 1
Митрополит Кирилл: чтобы Казань стала центром паломничества, нужны дешевые гостиницы
Фото: ru.wikipedia.org / Бахтиер Абдуллаев

Казань может стать центром паломничества православных верующих, для этого в столице Татарстана нужно создать значительное количество дешевых гостиниц, сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По словам митрополита, как правило, паломники «не блещут материальным благополучием», и поэтому гостиницы для них нужны простые и скромные, рассказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Фото: realnoevremya.ru

Он отметил, что паломников могут заинтересовать святыни — их много как в Казани, так и в целом по республике.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:10
    Традиции это хорошо.
    Иудейские.
    Христианские.
    Мусульманские.
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