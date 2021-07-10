Митрополит Кирилл: чтобы Казань стала центром паломничества, нужны дешевые гостиницы

Фото: ru.wikipedia.org / Бахтиер Абдуллаев

Казань может стать центром паломничества православных верующих, для этого в столице Татарстана нужно создать значительное количество дешевых гостиниц, сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.



По словам митрополита, как правило, паломники «не блещут материальным благополучием», и поэтому гостиницы для них нужны простые и скромные, рассказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Фото: realnoevremya.ru

Он отметил, что паломников могут заинтересовать святыни — их много как в Казани, так и в целом по республике.

Маргарита Головатенко