В воскресенье на казанской телебашне включится подсветка в честь Дня российской почты

В воскресенье, в День российской почты, на казанской телебашне включится праздничная подсветка. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

День российской почты ежегодно отмечается во второе воскресенье июля. В этом году эта дата выпала на 11 июля. Увидеть праздничную подсветку на телебашне можно с 21.00 до 23.00.

22 июня, в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны — на казанской телебашне включалась алая подсветка.