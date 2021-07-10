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В воскресенье на казанской телебашне включится подсветка в честь Дня российской почты

05:23, 10.07.2021
В воскресенье на казанской телебашне включится подсветка в честь Дня российской почты
Фото: digital.tatarstan.ru

В воскресенье, в День российской почты, на казанской телебашне включится праздничная подсветка. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

День российской почты ежегодно отмечается во второе воскресенье июля. В этом году эта дата выпала на 11 июля. Увидеть праздничную подсветку на телебашне можно с 21.00 до 23.00.

22 июня, в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны — на казанской телебашне включалась алая подсветка.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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