Татьяна Ларионова: «Чем больше многодетных семей, тем сильнее надежда на прекрасное будущее нашей республики»

Татьяна Ларионова на встрече депутатов Госдумы и Госсовета с участницами конкурса «Миссис Татарстан — 2021» заверила, что парламентарии помогут многодетным семьям в вопросах выделения земельных участков.

«Хорошее и правильное федеральное решение выделять земельные участки многодетным семьям пока еще буксует. Причем буксует не только в нашей республике, но и по всей России. В таких муниципальных образованиях, как Казань и Челны, просто нет земли, чтобы ее выделить. Иногда предоставляются участки без инженерных сетей, где нет необходимых условий для строительства жилья. Мы берем на себя обязательства дальнейшей работы с федеральными органами власти и на уровне федерального законодательства по ликвидации этих пробелов в отношении многодетных семей», — отметила спикер.

Она напомнила, что для Татарстана семейная политика была и остается приоритетной. В этом направлении делалось и будет делаться очень многое.

«Чем больше многодетных семей, тем сильнее надежда на прекрасное будущее нашей республики, — подчеркнула Ларионова. — Поэтому ряд законодательных инициатив направлен на поддержку именно многодетных семей. А в этом году реализуется целый блок дополнительных мер социальной помощи. Это правильно и будет развиваться дальше».

Результатом встречи с участницами «Миссис Татарстан — 2021» станет включение их предложений в народную программу «Единой России», рассказала депутат Госсовета Татарстана Людмила Рыбакова.

«У мам есть вопросы, которые они не всегда могут задать. И всегда такие встречи происходят в нужное время. Сейчас партия собирает предложения от жителей республики для формирования программы. И сейчас у мам, семей с детьми есть возможность сформировать те наказы, которые могут войти в программу партии», — сообщила Рыбакова.