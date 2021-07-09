«Фонтанка» рассказала о переполненном крематории Санкт-Петербурга из-за высокой смертности

Фото: скриншот / видео "Фонтанки"

В петербургском крематории на Шафировском проспекте сотни гробов несколько дней ждут очереди на сжигание. Причиной ритуальщики называют высокую смертность, пишет издание «Фонтанка».



Кремацию стали выбирать чаще из-за дешевизны. Однако мощности крематория рассчитаны на кремацию 200 тел в сутки, а туда ежедневно привозят 300—400 умерших. Представитель ООО «Похоронная служба» бизнесмен и юрист Александр Лашер рассказал изданию, что на кремацию на Шафировский проспект привозят порядка 400 умерших в день.

В ГУП «Ритуальные услуги» «Фонтанке» отказались комментировать ситуацию, спецпредставитель губернатора Петербурга Александра Беглова по вопросам ритуальной сферы Сергей Смирнов также оставил вопрос журналистов издания без ответа.



По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 107 человек. С конца июня в Санкт-Петербурге регистрируют более 100 умерших от инфекции. Максимальный показатель зафиксировали 29 июня, когда в городе скончались 119 человек с COVID-19. За весь период пандемии от инфекции умерли 17 290 человек. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 1 951 случай коронавируса, общее число заболевших за весь период достигло 485 943.

В августе прошлого года СМИ сообщали, что тела умерших от коронавируса жителей Татарстана, Кировской области и Марий Эл отправляют в крематорий Нижнего Новгорода.

