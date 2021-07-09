Ущерб АПК Башкирии от засухи оценивается в 3,4 млрд рублей — это много или мало?

Сумма ущерба хозяйств Башкирии от засухи оценивается в республиканском Минсельхозе почти в 3,4 млрд рублей. Пострадали посевы 335 хозяйств, 311 тыс. га посевов, 150 тыс. га из них погибли. В республике планируется ввести режим ЧС.

«Сейчас важно минимизировать потери сельхозпроизводителей и сохранить тот урожай, который остался. Прогнозируется валовой урожай в этом году порядка 2 млн тонн зерна. Уборка урожая в Башкирии только начинается. В нескольких районах начали убирать озимые зерновые и горох. Даже о первых результатах говорить еще рано, слишком мала доля убранных площадей», — приводит слова представителя регионального Минсельхоза «Интерфакс».

В прошлом году в Башкирии было собрано 4,095 млн тонн зерна, что на 18,4% больше, чем в 2019 году (максимальный урожай зерновых культур за последние 20 лет был собран в 2008 году — 5,006 млн тонн).

В Татарстане, напомним, уже вводили режим ЧС в связи с засухой — под действия режима попали 38 из 43 районов республики. Ущерб от засухи в этом году пока не получил публичную оценку.

Фото: korins.ru

3,4 млрд рублей ущерба от засухи — это:

1,8% от общего объема производства сельхозпродукции в Башкирии — 189,6 млрд рублей по итогам 2020 года.

— 189,6 млрд рублей по итогам 2020 года. Чуть больше, чем оценивался ущерб Башкирии в засуху жаркого лета-2010 — тогда оценка составляла 3 млрд рублей.

— тогда оценка составляла 3 млрд рублей. 1/12 общ его ущерба России от засухи летом 2010 года — 42 млрд рублей.

— 42 млрд рублей. Почти в девять раз меньше, чем ущерб от засухи в Татарстане в 2015 году — тогда его оценивали аж в 30 млрд рублей.

— тогда его оценивали аж в 30 млрд рублей. В 3,6 раза меньше, чем ущерб Крыма этим летом от наводнения — власти региона оценили его в 12,5 млрд рублей.

— власти региона оценили его в 12,5 млрд рублей. Не более 250 тыс. тонн пшеницы внутри страны : минимальная цена за последние дни за тонну составляла около 13,6 тыс. рублей за зерно 4-го класса. Этим количеством можно было бы засеять в среднем 55,5 млн га земли (весовая норма высева в Поволжье — 4,5) — 1/30 всей площади России.

: минимальная цена за последние дни за тонну составляла около 13,6 тыс. рублей за зерно 4-го класса. Этим количеством можно было бы засеять в среднем 55,5 млн га земли (весовая норма высева в Поволжье — 4,5) — 1/30 всей площади России. 295,62 тыс. тонн ржи , закупочная цена которой в Татарстане составляет 11,5 тыс. рублей.

, закупочная цена которой в Татарстане составляет 11,5 тыс. рублей. 59 130 тонн аммофоса — важного удобрения для выращивания пшеницы, цена на него взлетела более чем в два раза за последний год. Этого количества хватило бы на 236 520 га.

Александр Артемьев