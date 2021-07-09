В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, на каких пляжах небезопасно купаться

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На сегодняшний день неудовлетворительные результаты по санитарно-химическим нормам показали пробы воды на пляже «Большое Лебяжье». Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям зафиксировали на пляжах «Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье», «Локомотив», «Комсомольское» и на городском пляже в Альметьевске. Купание на них небезопасно, заявила Авдонина.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Она также напомнила, что с 1 июля в республике начался мониторинг за холерным эмбрионом. На сегодняшний день отобрали уже 300 проб, неудовлетворительных результатов не выявлено.

В Татарстане планировалось задействовать 23 пляжа: пять в Казани, 11 в других городах РТ и 7 в районах. По состоянию на 2 июля обязательные санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть — в Альметьевске, Заинске, Мамадыше, Нижнекамске, Зеленодольске и Мензелинске.