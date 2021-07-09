Замглавы Минэнерго РФ: «Если бы не демпфер, к цене топлива нужно накинуть 10—12 рублей»

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин прокомментировал рост цен на топлива в ходе дискуссии на нефтяном саммите в Альметьевске.

«Если бы не было демпфера, тогда к цене вы должны накинуть 10—12 рублей. Это та цена, которая складывалась на основании рыночных отношений», — заявил он.

По его словам, защитный механизм демпфера работает, цена на заправках растет темпами инфляции. Но, с другой стороны, большое влияние на рост цены на топливо оказывает внешняя конъюнктура цен на нефть на мировом рынке. Отказываться от механизма демпфера в Минэнерго РФ не планируют.

Отметим, что средние потребительские цены на бензин в России с 28 июня по 4 июля 2021 года выросли на 8 копеек и составили 48,17 рубля за литр. По данным Росстата, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 копеек — до 45,4 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 8 копеек — до 49,11 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 18 копеек — до 56,05 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 10 копеек — до 50,01 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов Российской Федерации.

Луиза Игнатьева