Следком завершил расследование в отношении хозяйки домашнего енота, который покусал ее грудного ребенка

Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Кировской области — ее обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает СК РФ по РТ.



Следствие считает, что весной этого года обвиняемая проживала у родственников в Елабуге вместе с новорожденным сыном. Там же она содержала домашнего енота. 9 мая она находилась под действием психотропных веществ и уснула. В это время енот покусал ее ребенка. Его доставили в больницу с укусами, переломами и ушибом головного мозга.

Причастность к совершению преступления обвиняемая признала, но частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Фото: СК РФ по РТ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки неделю назад. Следствие считает, что случившееся произошло по вине девушки, поскольку она не обеспечила безопасность ребенка и надлежащий уход за домашним питомцем.

В июне прошлого года прокуратура Татарстана потребовала наказать хозяина алабаев, которые покусали лабрадора. Последнего вечером выгуливал мальчик. Ему навстречу шел мужчина с двумя алабаями без намордников. Он не смог удержать собак на поводке, и те покусали лабрадора, причинив травмы.

Маргарита Головатенко