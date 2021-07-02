В Елабуге будут судить хозяйку домашнего енота, который покусал ее грудного ребенка

В Елабуге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней девушки. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) после того, как домашний енот покусал ее маленького сына, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Вечером 9 мая девушка приняла психотропный препарат, уснула и оставила своего грудного ребенка в комнате без присмотра. Енот, который находился в соседнем помещении, проник в комнату и напал на ребенка. Животное укусило малыша за голову. В результате мальчик получил тяжелые травмы.

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Следствие считает, что случившееся произошло по вине девушки, поскольку она не обеспечила безопасность ребенка и надлежащий уход за домашним питомцем, в том числе надежную его изоляцию в отдельном помещении. Свою вину она признала, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В июне прошлого года прокуратура Татарстана потребовала наказать хозяина алабаев, которые покусали лабрадора. Последнего вечером выгуливал мальчик. Ему навстречу шел мужчина с двумя алабаями без намордников. Он не смог удержать собак на поводке, и те покусали лабрадора, причинив травмы.