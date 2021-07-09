В Казани арестован поставщик МВД — подозревают в афере с полицейскими рациями

Фото: "Реальное время"

Как стало известно «Реальному времени», Следком по РТ возбудил уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями с поставкой раций «Апекс» для нужд МВД РФ. Предполагаемый ущерб — 53 млн рублей. Поставщик средств связи уже арестован.



Дело возбуждено месяц назад в 2-м отделе Следкома по РТ — в отношении неустановленных должностных лиц МВД и неустановленных коммерсантов. Первый подозреваемый в афере был задержан 7 июля — это гендиректор московского АО «Инфотест-Р» Андрей Киян, сообщают наши источники. 8 июля Советский райсуд Казани избрал ему домашний арест до 11 августа, хотя следователи просили о заключении под стражу.

По версии следствия, хищение бюджетных средств было совершено путем поставки раций «Апекс», не соответствующих условиям техзадания.

В Следкоме по РТ дело о подозрениях в адрес смежников пока не комментируют.

Подробности резонансного дела — в материале «Реального времени».