В Альметьевске Минниханову продемонстрировали музыку, сыгранную на фруктах
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в Альметьевске, где он находится с рабочим визитом на нефтяном саммите, продемонстрировали «фруктовые» музыкальные инструменты.
На саммите Минниханов протестировал проект, реализованный по Цели устойчивого развития 7, которая предполагает обеспечение недорогим и одновременно надежным, современным и устойчивым источником энергии для всех.
Президент республики смог сыграть на фруктах, которые в рамках проекта превратили в настоящие музыкальные инструменты. Секрет такого «превращения» в том, что через фрукты проводят электрический ток.
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