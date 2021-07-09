Новости общества

09:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевске Минниханову продемонстрировали музыку, сыгранную на фруктах

08:58, 09.07.2021
В Альметьевске Минниханову продемонстрировали музыку, сыгранную на фруктах
Фото: кадр видео

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в Альметьевске, где он находится с рабочим визитом на нефтяном саммите, продемонстрировали «фруктовые» музыкальные инструменты.

На саммите Минниханов протестировал проект, реализованный по Цели устойчивого развития 7, которая предполагает обеспечение недорогим и одновременно надежным, современным и устойчивым источником энергии для всех.

Президент республики смог сыграть на фруктах, которые в рамках проекта превратили в настоящие музыкальные инструменты. Секрет такого «превращения» в том, что через фрукты проводят электрический ток.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологии Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также