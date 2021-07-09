В Альметьевске Минниханову продемонстрировали музыку, сыгранную на фруктах

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Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в Альметьевске, где он находится с рабочим визитом на нефтяном саммите, продемонстрировали «фруктовые» музыкальные инструменты.



На саммите Минниханов протестировал проект, реализованный по Цели устойчивого развития 7, которая предполагает обеспечение недорогим и одновременно надежным, современным и устойчивым источником энергии для всех.

Президент республики смог сыграть на фруктах, которые в рамках проекта превратили в настоящие музыкальные инструменты. Секрет такого «превращения» в том, что через фрукты проводят электрический ток.

Маргарита Головатенко