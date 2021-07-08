В Свердловской области определили трассировку магистрали Москва — Казань — Екатеринбург

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Власти Свердловской области совместно с «Росавтодором» определила трассировку и подрядные организации, которые займутся строительством свердловской части автомагистрали M-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в четверг на церемонии открытия заключительного участка ЦКАД, пишет ТАСС.

Выступая с докладом перед президентом России Владимиром Путиным Куйвашев пообещал построить трассу до Екатеринбурга на два года раньше срока, в 2022 году, передает URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что автотрассу М-12 Москва — Казань после Екатеринбурга к 2024 году планируют продлить до Тюмени и Челябинска. Постепенное открытие трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург стартует уже в следующем году. Основную часть дороги откроют в 2023 году.