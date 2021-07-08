Власти Казани утвердили границы территориальных общественных самоуправлений «Комсомольское» и «Ракета»
Власти Казани утвердили границы двух территориальных общественных самоуправлений «Комсомольское» и «Ракета». Соответствующие постановления от 29 июня опубликованы в сборнике документов мэрии города.
Так, границы «Комсомольского» установлены в пределах следующей территории проживания граждан в домах по улицам:
- Главная (дома №43/13, 45, 47, 48, 49, 50, 51);
- Каштановая (дома №4, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12/46, 15, 16, 17, 19/16, 21);
- Мира (дома №1, 3, 5, 7а, 9, 9а, 11, 13а, 15, 15а, 17/2, 19, 21, 23, 25, 27/52, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67);
- Парковая (дома №5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 33),
- Солидарности (дома №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32).
Границы «Ракеты» установлены в пределах следующей территории проживания граждан в жилых домах:
- Главная (дома №56, 60, 62/15);
- Липатова (дома №1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5);
- Мира (дома №6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18/2, 20/7, 22, 24, 26, 30, 32, 34);
- Парковая (дома №2, 4, 6);
- Начальная (дома №2, 4, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18);
- Правды (дома №4, 4а, 8/19, 9, 10/20, 11, 13, 14/7, 15, 16/8, 17/9, 19/10, 20, 22, 24,
26, 28);
- Советская (дома №1/4, 2/14, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 12/8, 13/11, 14,
15/10, 17/1, 19, 20, 21, 22, 23, 25);
- Стадионная (дома №2, 4, 5, 6, 7 );
- Халезова (дома №3, 4, 5, 6, 13, 13а, 19, 21, 27, 27а, 29);
- Энтузиастов (дома №1, 2).
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