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Хуснуллин утвержден куратором четырех государственных программ

11:09, 08.07.2021
Хуснуллин утвержден куратором четырех государственных программ
Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов государственных программ — за каждой из них закрепляется профильный вице-премьер, который будет управлять ее реализацией.

Так, за вице-премьером Маратом Хуснуллиным закрепляется четыре госпрограммы:

  • «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
  • «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»;
  • «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»;
  • «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития России).

По задумке властей, институт кураторства сделает управление госпрограммами более гибким. Под руководством вице-премьеров начнут работать управляющие советы, сообщается на сайте правительства РФ.

В прошлом году Мишустин назначил Хуснуллина куратором «ДОМ.РФ». Также ему поручили отвечать за «РНКБ Банк» («Российский национальный коммерческий банк»).

ОбществоВласть Татарстан
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