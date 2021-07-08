Хуснуллин утвержден куратором четырех государственных программ

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов государственных программ — за каждой из них закрепляется профильный вице-премьер, который будет управлять ее реализацией.

Так, за вице-премьером Маратом Хуснуллиным закрепляется четыре госпрограммы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»;

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»;

«Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития России).

По задумке властей, институт кураторства сделает управление госпрограммами более гибким. Под руководством вице-премьеров начнут работать управляющие советы, сообщается на сайте правительства РФ.

В прошлом году Мишустин назначил Хуснуллина куратором «ДОМ.РФ». Также ему поручили отвечать за «РНКБ Банк» («Российский национальный коммерческий банк»).

