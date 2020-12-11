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Мишустин назначил Хуснуллина куратором ДОМ.РФ

12:53, 11.12.2020
Мишустин назначил Хуснуллина куратором ДОМ.РФ
Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своего заместителя Марат Хуснуллина куратором ДОМ.РФ. Также он будет отвечать за РНКБ Банк (Российский национальный коммерческий банк), следует из соответствующего документа.

Отвечающий за топливно-энергетический комплекс Александр Новак будет курировать «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Роснефтегаз» «Зарубежнефть», «Россети», «ФСК ЕЭС», «Интер РАО», «СО ЕЭС», «Росзарубежнефть».

Юрий Борисов — за Промсвязьбанк, Объединенную судостроительную корпорацию, ГЛОНАСС, «Оборонпромкомплекс», Центр технологии судостроения и судоремонта, концерн «Алмаз-Антей», корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», а также «Трансинжстрой».

В ведении Алексея Оверчука будет находиться «Роскартография».

ОбществоВласть Татарстан
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