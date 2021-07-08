В пандемию меньше россиян стали вести здоровый образ жизни

Количество россиян, которые ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ), сократилось на четверть в 2020 году — на прошлый год пришелся главный удар пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза», основанное на данных Росстата.

В 2019 году от общего количества населения в возрасте от 15 лет было 12% людей, которые ведут ЗОЖ, в 2020 их стало 8,9%. Также сократилось число антизожников. В 2019 их было 50,1%, а в 2020 — стало 33,5%.

фото: realnoevremya.ru

«По сути, россияне стали стремиться к золотой середине: не сильно себя ограничивали, но и не позволяли себе лишнего», — отмечается в исследовании.

В мае в России приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ) назвали себя 68% жителей. Однозначно в этом уверены 18%, а 50% склоняются к такой оценке. При этом 32% опрошенных считают, что ЗОЖ не для них: 5% уверенно об этом заявили, а 27% считают, что их образ жизни скорее нездоровый, чем здоровый.

Алексей Нечаев