Приверженцами ЗОЖ считают себя 68% россиян

Фото: Ринат Назметдинов

В России приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ) назвали себя 68% жителей. Однозначно в этом уверены 18%, а 50% склоняются к такой оценке.

При этом 32% опрошенных считают, что ЗОЖ не для них: 5% уверенно об этом заявили, а 27% считают, что их образ жизни скорее нездоровый, чем здоровый.

Чаще всего к людям со здоровым образом жизни относят себя россияне старше 45 лет (71%) и женщины (69% по сравнению с 66% мужчин), пишет RT.

В понятие «здоровый образ жизни» каждый второй опрошенный вкладывает спорт, зарядку и двигательную активность. 42% опрошенных считают, что ЗОЖ — это отсутствие вредных привычек, а 38% говорят, что главное — правильно питаться и не переедать.



Ольга Плешкова