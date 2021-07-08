В лицее №182 в «Салават купере» прошло собрание с родителями первоклашек, которых не зачисляют в школу

В лицее №182 в казанском ЖК «Салават купере» минувшим вечером состоялось собрание с родителями первоклашек, которых не зачислили в школу. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

1 сентября в эту школу пойдут 2 400 детей, несмотря на то, что проектная мощность учебного заведения — 1 200 человек. Обучение будет проходить в две смены. В мэрии Казани предложили перевести детей в дальнюю гимназию №189 «Заман» либо в недостроенную школу №188, которая откроется 1 сентября. Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов рассказал, что сейчас планируется запустить школьные автобусы для перевозки детей. Ожидается, что транспорт будет курсировать с 7.00 от лицея №182. Расписание будет корректироваться в зависимости от графика обучения.



«Реальное время» побывало на собрании с детьми, которых не зачисляют в лицей №182. Все подробности — в материале интернет-газеты.