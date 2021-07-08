В поселках Казани продолжит работу мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В Казани продолжает работать мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации домашних животных. В эту субботу, 10 июля, специалисты приедут в поселок Отары Приволжского района.

Там специалисты по желанию хозяев осмотрят собак и кошек, проведут стерилизацию и вакцинацию животных.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

17 июля мобильный пункт прибудет в поселок Салмачи Приволжского района, а 24 июля — в поселок Северный Авиастроительного района. 31 июля ветеринары будут работать в поселке Кадышево Авиастроительного района, а 7 августа — в поселке Константиновка Советского района. Время работы мобильного пункта — с 10.00 до 14.00, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

3 июля в поселке Вознесенское начал работу первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина