СМИ сообщили о задержании подростков после «минирования» мэрии и ТЦ Казани — в МВД РТ это опровергли

В МВД по Татарстану «Реальному времени» опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что предполагаемого виновника в «заминировании» торговых центров и мэрии Казани задержали.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что полиция задержала 15-летнего подростка, его брата и отца. Якобы мальчики отправили письмо о «минировании» торговых центров и исполкома, прикрепив номер отца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В МВД по РТ опровергли информацию о задержанном по этому делу и уточнили, что предполагаемого виновника еще не нашли.

Напомним, массовая эвакуация торговых центров прошла в воскресенье. В тот день на электронную почту исполкома пришло сообщение о заложенных взрывных устройствах в ТЦ.

Татьяна Леухина