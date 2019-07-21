«Ночная Казань» для бегунов, велосипедистов и любителей шведской ходьбы

Сегодня ночью в столице Татарстана состоялся ставший уже традиционным забег «Ночная Казань — 2019», в котором приняли участие 2843 человека. Любители бега могли покорить трассу в 1, 5 или 10 км. Помимо легкоатлетических стартов на площадке прошел и велозабег.
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