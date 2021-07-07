Новости общества

19:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минэкологии сообщили результаты проб воды из водоема в Отарах — в конце июня там обнаружили пенную гору

18:07, 07.07.2021
В Минэкологии сообщили результаты проб воды из водоема в Отарах — в конце июня там обнаружили пенную гору
Фото: eco.tatarstan.ru

В Минэкологии РТ сообщили о результатах анализов отобранных проб в протоке Подувалье в поселке Отары. В конце июня на водоеме обнаружили пенную гору высотой три-четыре метра.

Фото: eco.tatarstan.ru

Специалисты выявили превышения по нитритам в 4,75 и сульфатам в 3,62. В Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани инспекторы Минэкологии направили запрос о предоставлении сведений о балансодержателе трубы. Нарушителю грозит административный штраф по статье «Нарушение правил охраны водных объектов» (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), передает пресс-служба ведомства.

В конце июня казанцы обнаружили, что за Кировской дамбой вода поменяла цвет. В Минэкологии РТ «Реальному времени» тогда ответили, что информация будет передана инспекторам. Однако в ведомстве не исключили, что вода могла позеленеть из-за цветения водорослей.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также