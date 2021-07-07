Путин поручил принять дополнительные меры по льготному кредитованию МСП

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Дополнительные меры, в частности, должны обеспечивать повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов МСП.

Поручение дано по итогам прямой линии Путина, которая прошла 30 июня. Его исполнением займутся правительство РФ, Банк России и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Напомним, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и общественный омбудсмен по МСП Анастасия Татулова предложили провести в России налоговую реформу для развития и «обеления» субъектов малого и среднего предпринимательства.



Татьяна Демина