В двух районах Казани произошло несколько аварий на сетях «Водоканала»

В Кировском и Московском районах Казани накануне произошло несколько аварий на сетях «Водоканала», из-за чего жители остались без воды. Также сегодня с утра на участке на ул. 2-я Юго-Западная обнаружили течь из колодца напротив домов №28 и 32.

Без холодной воды оставались жители домов по ул. Блюхера 2, 4; ул. Восход 2, 3, 5, 7; ул. Серова 29, 35, 37, 41; ул. Ш. Усманова 19, 21, 23, 25; ул. Энергетиков 8, 12, 14. Сейчас вода в них есть.

Работы по восстановлению водоснабжения идут на улице Энергетиков, д. 3 и 5, где накануне под землей выявили течь. Воды нет в квартирах с 7-го по 9-й этажи. Обслуживающая компания «ЖК Азамат» организовала жильцам доставку воды.

Накануне водопровод был поврежден и на улице Тверской. Там «Татэнерго» проводило замену сетей. Ремонт провели ночью, вода в домах есть.

Напомним, в марте в казанском поселке Аметьево из-за аварии на улице Дачной водопровод не работал несколько суток. Инцидент произошел по причине прорыва на водопроводе диаметром 300 мм. Он был построен в 1962 году и имел 100-процентный износ.



Татьяна Демина