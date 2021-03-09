В казанском поселке вторые сутки не работает водопровод из-за аварии

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В поселке Аметьево из-за аварии на улице Дачной водопровод не работает с 10 часов 8 марта. Ремонтные работы продолжаются до сих пор.



«Ремонтные работы с большой долей вероятности завершатся сегодня вечером либо поздно вечером, либо уже ближе к ночи — точное время сказать пока не можем, поскольку работы еще идут», — рассказали «Реальному времени» в аварийно-диспетчерской службе управления водопроводного хозяйства МУП «Водоканал».

На данный момент временно организован подвоз воды — сейчас автоцистерна с водой стоит по адресу: ул. Дачная, 5.

Напомним, в Казани в период с 1 по 24 февраля на сетях водопровода произошло 10 крупных аварий. Все они устранялись в нормативные сроки с последующей уборкой наледи при необходимости. Количество аварий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не увеличилось.

Маргарита Головатенко