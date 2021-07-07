В Казани появился новый «центр притяжения» от Сбера

Центр притяжения Сбера — это новый формат взаимодействия с клиентом, который объединит в единую среду все самое необходимое — банкоматы, постаматы, вендинги, точки подзарядки для телефонов. Здесь можно отдохнуть, выпить кофе, познакомиться с новыми сервисами экосистемы, получить посылку или воспользоваться банкоматом. Новый формат обслуживания представлен в ТРЦ «Моки» по адресу г. Казань, улица Кулахметова, 28.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Общий тренд сегодня — это стремление граждан быть мобильными, получать необходимые услуги и товары «в моменте», максимально быстро и просто. Наше решение отвечает всем требованиям времени. Разрешить свои финансовые и нефинансовые вопросы с минимальными временными затратами казанцы могут в нашей интерактивной локации — SberPoint. Новый формат позволяет одновременно отдохнуть, «подзарядиться», решить насущные дела и познакомиться с многообразием предложений экосистемы Сбера».

В центре притяжения работает сотрудник, который расскажет о новинках, персональных предложениях и преимуществах сервисов экосистемы, проконсультирует, а также поможет подключить необходимые услуги. К примеру, здесь можно оформить подписку СберПрайм, заказать продукты в СберМаркет, или лекарства в СБЕР ЕАПТЕКА.

Кроме того, SberPoint оснащен новым банкоматом Сбера — это уникальное устройство, в котором каждый элемент выверен с точки зрения функциональности и дизайна. Такие банкоматы работают быстрее, позволяют обслуживаться бесконтактно, вносить и получать до 300 купюр за одну операцию. Воспользоваться услугами банкомата можно по бесконтактным картам или по биометрии — устройство само распознает клиента, если его биометрические данные есть в системе.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»