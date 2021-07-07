Зарипов ведет переговоры с «Ак Барсом» по новому контракту

40-летний нападающий Данис Зарипов ведет переговоры с казанским «Ак Барсом» о новом контракте. Предыдущий договор истек в этом году 30 апреля.

«Я думаю, скорее всего, он подпишет однолетнее соглашение. Пока все в стадии переговоров, но у нас с «Ак Барсом» уже есть многолетнее плодотворное сотрудничество, и поэтому, думаю, мы придем к общему знаменателю», — цитирует ТАСС агент Зарипова Александра Черных.

Он заверил, что хоккеист на планирует заканчивать свою карьеру.

Напомним, в мае в «Ак Барсе» заявили, что Зарипов точно останется в команде на следующий сезон. Уточнялось, что условия нового контракта хоккеиста будут обговорены по его возвращении из Австрии, где тот проходил медицинский осмотр в связи с травмой. В случае если врачи подтвердят отсутствие у игрока серьезных проблем со здоровьем, с Зариповым будет подписано новое соглашение.



Татьяна Демина