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Прокуроры нашли на горнолыжном комплексе «Казань» нарушения КЗОТ

12:15, 06.08.2019 1
Прокуроры нашли на горнолыжном комплексе «Казань» нарушения КЗОТ
Фото: "Реальное время"

Прокуратура Верхнеуслонского района направила представление гендиректору АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань». При проверке компании было выявлено — зарплату работники комплекса получают лишь раз в месяц и с нарушением сроков, не соблюдаются и сроки выплаты отпускных и расчета с уволенными, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

В действиях заместителя главного бухгалтера проверяющие усмотрели состав правонарушения по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Материалы проверки направлены Гострудинспекцию РТ для рассмотрения по существу.

В представлении на имя гендиректора АО содержатся требования — устранить нарушение и наказать виновных.

Ранее прокуратура республики выявила нарушения при поступлении в первые и десятые классы школ.

ПроисшествияБизнесУслугиОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:36
    Разве сейчас есть КЗОТ? Его уже лет 15 назад заменили на Трудовой кодекс
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