Прокуроры нашли на горнолыжном комплексе «Казань» нарушения КЗОТ

Фото: "Реальное время"

Прокуратура Верхнеуслонского района направила представление гендиректору АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань». При проверке компании было выявлено — зарплату работники комплекса получают лишь раз в месяц и с нарушением сроков, не соблюдаются и сроки выплаты отпускных и расчета с уволенными, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



В действиях заместителя главного бухгалтера проверяющие усмотрели состав правонарушения по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Материалы проверки направлены Гострудинспекцию РТ для рассмотрения по существу.

В представлении на имя гендиректора АО содержатся требования — устранить нарушение и наказать виновных.

Ранее прокуратура республики выявила нарушения при поступлении в первые и десятые классы школ.