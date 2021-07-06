«КАМАЗ» расстался с семью футболистами и подписал пять новичков

Челнинский клуб взял в аренду двух футболистов «Урала» из Екатеринбурга. Это вратарь Олег Баклов, 1994 года рождения, и защитник Чингиз Магомадов, 1998 года рождения. Магомадов часть прошлого сезона провел в составе «Урал-2» и принимал участие в гостевой победе над «КАМАЗом» — 3:2.

Защитник Павел Евсеев, 1990 года рождения, уже ранее играл за «КАМАЗ», откуда уходил в «Шинник», а сейчас перешел в Набережные Челны из «Томи». В прошлом сезоне команда вылетела из ФНЛ, но, благодаря исключению из числа участников чемпионата «Чайки» из Песчанокопского, «Томь» снова будет стартовать в Футбольной национальной лиге. Будучи воспитанником академии московского «Динамо», Евсеев еще по молодости играл вместе с Федором Смоловым и Виктором Свежовым, прошлогодним новобранцем «КАМАЗа».

Также вернулся в клуб местный воспитанник Валерий Ионин, ранее игравший в «Кафа» из Феодосии. Стоит напомнить, что ранее из чемпионата Крыма в клуб переходил нападающий Редван Османов.

В полузащите новичок Наиль Замалиев, 1989 года рождения, перешедший из воронежского «Факела». Это воспитанник казанского футбола, который всю игровую карьеру провел вне малой родины, только один сезон отыграв за «Нефтехимик».

Среди потерь «КАМАЗа» вратарь Владимир Суслов, полевые игроки Георгий Бугулов, Александр Серасхов, Денис Чушьялов и лучший бомбардир минувшего сезона ПФЛ Руслан Галиакберов. Помимо них закончились сроки аренды у Виталия Жиронкина и вратаря Алексея Мамина.

В дебютном матче сезона 2021—2022 «КАМАЗ» примет на своем поле владикавказскую «Аланию».

Джаудат Абдуллин