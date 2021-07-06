На портале госуслуг Татарстана заработали 82 новые услуги

Фото: Минцифры РТ

Жители Татарстана начиная с июля могут оформить 82 новые услуги через республиканский портал госуслуг, сообщает Минцифры РТ.



Так, татарстанцы могут получить услуги исполкомов, Минтруда и соцзащиты, Минземимущества, а еще Минлесхоза. По словам министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина, электронный формат позволит сделать услуги более доступными.



Президент РФ поставил задачу о переводе всех социально значимых услуг в электронный формат по нацпроекту «Цифровая экономика». Поэтому все оказываемые муниципальные и государственные услуги должны быть доступны в электронном виде, напомнил Хайруллин.

Фото: pixabay.com

В июне Минцифры РФ предложило упростить регистрацию россиян на портале госуслуг при помощи страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Ведомство предлагает дать возможность автоматического проставления СНИЛС в форму регистрации из информационной системы Пенсионного фонда РФ.

Маргарита Головатенко