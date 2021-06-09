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В России предложили упростить регистрацию по СНИЛС на госуслугах

18:40, 09.06.2021 1
В России предложили упростить регистрацию по СНИЛС на госуслугах
Фото: gosuslugi.ru

Регистрацию россиян на портале госуслуг предлагается упростить при помощи страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Соответствующий проект подготовило Минцифры России.

Ведомство предлагает дать возможность автоматического проставления СНИЛС в форму регистрации из информационной системы Пенсионного фонда РФ.

Фото: pixabay.com

Как уточнили в пресс-службе Минцифры, гражданам теперь не придется запоминать свои СНИЛС или ИНН — запрос этих сведений будет осуществляться автоматически из информационных систем ПФР и ФНС России на основании уже указанных гражданином данных, передает ТАСС.

Также в проекте предлагается усовершенствовать процедуру регистрации в ЕСИА иностранных лиц и лиц без гражданства. Для них предлагается сделать необязательным добавление информации о СНИЛС вплоть до завершения процедуры регистрации.

В апреле СМИ сообщали, что россиянам могут создавать личный кабинет на портале госуслуг автоматически при любом обращении в государственные органы. Идея такой регистрации граждан предусмотрена проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ).

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 июн
    Америка заслала своего шпиона в Россию, чтобы повлиять на результаты выборов в РФ, но его миссия была провалена, т.к. шпион так и не смог зарегистрироваться на портале Госуслуг!
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