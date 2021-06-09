В России предложили упростить регистрацию по СНИЛС на госуслугах

Регистрацию россиян на портале госуслуг предлагается упростить при помощи страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Соответствующий проект подготовило Минцифры России.

Ведомство предлагает дать возможность автоматического проставления СНИЛС в форму регистрации из информационной системы Пенсионного фонда РФ.

Фото: pixabay.com

Как уточнили в пресс-службе Минцифры, гражданам теперь не придется запоминать свои СНИЛС или ИНН — запрос этих сведений будет осуществляться автоматически из информационных систем ПФР и ФНС России на основании уже указанных гражданином данных, передает ТАСС.

Также в проекте предлагается усовершенствовать процедуру регистрации в ЕСИА иностранных лиц и лиц без гражданства. Для них предлагается сделать необязательным добавление информации о СНИЛС вплоть до завершения процедуры регистрации.



В апреле СМИ сообщали, что россиянам могут создавать личный кабинет на портале госуслуг автоматически при любом обращении в государственные органы. Идея такой регистрации граждан предусмотрена проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ).

Татьяна Леухина