Пловцы спортклуба «Синтез» стартовали на Кубке России

В Обнинске Калужской области завершился Кубок России по плаванию, проходивший в течение трех дней, с 3 по 5 июля.

По итогам соревнований у пловца СК ВВС «Синтез» Егора Куимова серебряная медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Его коллеги по спортклубу Никита Королев и Эрнест Максумов выступили практически синхронно. Королев показал себя крайне разносторонним спортсменом, финишировав седьмым на трех дистанциях — 50 метров баттерфляем и брассом и 100 метров вольным стилем. Стоит отметить, что Королев плавал стилями, которые практически не сочетаются, поскольку брасс — это отдельная история в плаавании.

Эрнест Максумов также был седьмым на дистанции 800 метров вольным стилем. Еще одна спортсменка из Казани Олеся Корчагина также попробовала себя в брассе, став шестой на дистанции 50 метров. Корчагина специализируется в вольном стиле.

Лидеры татарстанского плавания — Вероника Андрусенко, Александр Красных, Григорий Тарасевич продолжают подготовку к Олимпиаде в Токио. А у пловцов сейчас старт на юниорском чемпионате Европы в Италии, который пройдет с 6 по 11 июля. Там будет выступать Реналь Назипов из Альметьевска, подопечный тренера Светланы Валиахметовой, мамы и тренера еще одного члена сборной Татарстана Эдуарда Валиахметова.

Джаудат Абдуллин