В Набережных Челнах установят аттракцион почти за 14 млн рублей

В Набережных Челнах в парке Победы установят аттракцион за 13,8 млн рублей. Точное место его расположения пока не называется. Появиться в городе он должен уже в августе.

Перед запуском аттракциона еще необходимо получить освидетельствование, провести испытания с участием специалистов, рассказал директор МУП «Парк культуры и отдыха» Рим Сафиуллин.



Тендер на поставку «Цепочной карусели» выиграла компания из Волгограда. Как выглядит аттракцион, пока неизвестно. По документам тендера, на нем за раз смогут прокатиться до 12 человек, утоняют «Челнинские известия»

В прошлом году в Челнах суд оштрафовал Парк культуры и отдыха на 100 тысяч рублей за аттракцион «Веселые горки», развалившийся во время катания детей. Также летом 2020 года в адрес Молодежного парламента Татарстана обратились мамы Набережных Челнов с просьбой обратить внимание на аттракцион в Парке культуры на ГЭС. В заявлении говорилось, что детям предлагают выстрелить в фигуру животного, чтобы та зашевелилась. По мнению общественности, данное развлечение негативно сказывается на психическом здоровье детей, вызывая некорректируемые отклонения.

Татьяна Демина