В Свияжске удалось сохранить иву, в которую ударила молния
В Свияжске удалось сохранить иву, принявшую на себя удар молнии возле Троицкой церкви. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.
Специалисты убрали пострадавшую часть дерева и оставили здоровый ствол, провели кронирование верхушки ивы, а также подкормку корней.
Ранее глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил сделать все, чтобы сохранить дерево.
Инцидент произошел в середине июня. Молния повредила часть плакучей ивы, которая стоит возле деревянной Троицкой церкви Иоанно-Предтеченского монастыря.
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