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В Свияжске удалось сохранить иву, в которую ударила молния

00:27, 06.07.2021
В Свияжске удалось сохранить иву, в которую ударила молния
Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Свияжске удалось сохранить иву, принявшую на себя удар молнии возле Троицкой церкви. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Специалисты убрали пострадавшую часть дерева и оставили здоровый ствол, провели кронирование верхушки ивы, а также подкормку корней.

Ранее глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил сделать все, чтобы сохранить дерево.

Инцидент произошел в середине июня. Молния повредила часть плакучей ивы, которая стоит возле деревянной Троицкой церкви Иоанно-Предтеченского монастыря.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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