В Свияжске молния ударила в иву возле Троицкой церкви

В Свияжске молния попала в плакучую иву возле Троицкой церкви Иоанно-Предтеченского монастыря. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте экскурсоводов группы «Старая Казань на все времена».

«В народе уже говорят что она взяла на себя удар и спасла Троицкую церковь», — пишут экскурсоводы.

По последним данным, молния повредила лишь часть дерева.

Троицкая церковь — самое старое деревянное здание Свияжска, единственный сохранившийся образец русского деревянного зодчества XVI века в Волго-Уралье и Сибири. Церковь построена из сосновых бревен. Возле Троицкой церкви располагается Скорбященско-Богородицкий собор.

Фото: tatmitropolia.ru

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