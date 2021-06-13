В Свияжске молния ударила в иву возле Троицкой церкви
В Свияжске молния попала в плакучую иву возле Троицкой церкви Иоанно-Предтеченского монастыря. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте экскурсоводов группы «Старая Казань на все времена».
«В народе уже говорят что она взяла на себя удар и спасла Троицкую церковь», — пишут экскурсоводы.
По последним данным, молния повредила лишь часть дерева.
Троицкая церковь — самое старое деревянное здание Свияжска, единственный сохранившийся образец русского деревянного зодчества XVI века в Волго-Уралье и Сибири. Церковь построена из сосновых бревен. Возле Троицкой церкви располагается Скорбященско-Богородицкий собор.
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