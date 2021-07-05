В Татарстане зарегистрировали 5 случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции умерли две женщины 1932 и 1947 года рождения и трое мужчин 1940, 1946 и 1968 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике подтвердилось 552 случая смерти от коронавируса.



За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 40 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 22 638 жителей республики.

Татьяна Леухина