В Татарстане зарегистрировали 5 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От инфекции умерли две женщины 1932 и 1947 года рождения и трое мужчин 1940, 1946 и 1968 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в республике подтвердилось 552 случая смерти от коронавируса.
За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 40 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 22 638 жителей республики.
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