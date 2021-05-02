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«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом РПЛ

21:00, 02.05.2021
«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом РПЛ
Фото: vk.com/zenit

«Зенит» дома разгромил московский «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

В составе победителей хет-триком отметился Сердар Азмун, дублем — Артем Дзюба. Еще один гол на счету Малкома. У гостей забил Камано.

Фото: vk.com/zenit

Благодаря этой победе в активе «Зенита» стало 61 очко, отрыв от ближайшего преследователя, «Локомотива», вырос до недосягаемых девяти баллов.

Это третье чемпионство петербургского клуба подряд и 8-й титул в чемпионатах России по футболу. Все три победы в РПЛ были добыты под руководством Сергея Семака.

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