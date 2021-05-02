«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом РПЛ
«Зенит» дома разгромил московский «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
В составе победителей хет-триком отметился Сердар Азмун, дублем — Артем Дзюба. Еще один гол на счету Малкома. У гостей забил Камано.
Благодаря этой победе в активе «Зенита» стало 61 очко, отрыв от ближайшего преследователя, «Локомотива», вырос до недосягаемых девяти баллов.
Это третье чемпионство петербургского клуба подряд и 8-й титул в чемпионатах России по футболу. Все три победы в РПЛ были добыты под руководством Сергея Семака.СпортФутбол
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